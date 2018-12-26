Шаг до трагедии: в Риге спасателям пришлось спешить на помощь трем детям

К приезду сотрудников ГПСС они сами вышли на берег, где с ними была проведена профилактическая беседа об опасности такого времяпровождения, сообщает Degpunkta.

ГПСС напоминает, что изменчивая погода сказывается на состоянии льда, находится на нем опасно, он может не выдержать вес человека.