Шаг до трагедии: в Риге спасателям пришлось спешить на помощь трем детям
26 декабря 2018, 18:42
Вчера вечером спасателям ГПСС пришлось спешить на пруд Марас - здесь были замечены трое детей, которые гуляли по льду водоема. Учитывая оттепель, в любой момент могла случится беда.
К приезду сотрудников ГПСС они сами вышли на берег, где с ними была проведена профилактическая беседа об опасности такого времяпровождения, сообщает Degpunkta.
ГПСС напоминает, что изменчивая погода сказывается на состоянии льда, находится на нем опасно, он может не выдержать вес человека.
Если вы увидели провалившегося под лед человека - незамедлительно звоните 112!