В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
26 декабря 2018, 19:49
В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.
Уточняется, что прибывшие полицейские обнаружили очень сердитого мальчика, который показал им список желаемых подарков, отправленных Санта-Клаусу.
Сотрудники полиции прочитали его, и не нашли ни одного совпадения с тем, что лежало под елкой.
В результате полицейским пришлось объяснять ребенку, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.