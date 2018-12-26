Ср, 26.12.2018
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В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

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ФОТО: EPA/Scanpix

В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.

Уточняется, что прибывшие полицейские обнаружили очень сердитого мальчика, который показал им список желаемых подарков, отправленных Санта-Клаусу.

Сотрудники полиции прочитали его, и не нашли ни одного совпадения с тем, что лежало под елкой.

В результате полицейским пришлось объяснять ребенку, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста мог перепутать подарки.

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