Самые частые отговорки для измен в Рождество

"Что является самой главной проблемой в рождественское время? Действующие на нервы родители мужа или жены? Или неудачно запеченный гусь? Нет. "Как мне встретиться со своей пассией, чтобы не вызвать подозрений у партнера?" - вот вопрос, который беспокоит в это время почти всех изменщиков", - уверен журналист немецкого издания Stern Гернот Крампер.