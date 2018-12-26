Украина продлила запрет на въезд мужчин из РФ, несмотря на отмену военного положения
26 декабря 2018, 22:45
Власти Украины продлили запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Представитель Совета национальной безопасности и обороны также сообщил, что «с начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение — 866.
Въезд мужчин из России на Украину был ограничен месяц назад в рамках военного положения. Оно было отменено днем 26 декабря.
Российские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать на Украину только при наличии «гуманитарных оснований», например, если им необходимо посетить похороны.