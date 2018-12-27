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Обезображенная кислотой телеведущая показала результат многочисленных операций
Фото не для впечатлительных!

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ФОТО: instagram.com/katiepiper_

Британская телеведущая Кэти Пайпер (Katie Piper) похвасталась прогрессом, которого она достигла с тех пор, как ее лицо облили кислотой. Она опубликовала в Instagram серию снимков, демонстрирующих, как менялась ее внешность на протяжении нескольких лет.

Пайпер выложила свежее рождественское фото, а также праздничные снимки годичной, семилетней и девятилетней давности.

"Время летит, мировоззрение меняется, возникают новые вызовы, но я всегда благодарна за жизнь", - написала ведущая.

За последние десять лет Пайпер пережила более сотни пластических операций, в результате которых ей полностью поменяли кожу на лице, пишет Lenta.ru.

На перврм фото ниже - Кэти сегодня, а далее (по стрелочке справа) - какой она была. Смотреть осторожно - не для впечатлительных!

Лицо ведущей изуродовал Стефан Сильвестр (Stefan Sylvestre), обливший ее кислотой по заказу ее бывшего парня Дэниела Линча (Daniel Lynch). Последний отбывает срок в тюрьме за изнасилование Пайпер.

Первоначально Сильвестра приговорили к пожизненному заключению, но спустя 10 лет он обжаловал приговор и вышел на свободу.

В настоящее время 35-летняя Пайпер продолжает работать на телевидении, несмотря на десятки перенесенных операций по восстановлению кожи и слепоту на один глаз. В 2015 году она вышла замуж и родила дочь.

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