Обезображенная кислотой телеведущая показала результат многочисленных операций
Британская телеведущая Кэти Пайпер (Katie Piper) похвасталась прогрессом, которого она достигла с тех пор, как ее лицо облили кислотой. Она опубликовала в Instagram серию снимков, демонстрирующих, как менялась ее внешность на протяжении нескольких лет.
Пайпер выложила свежее рождественское фото, а также праздничные снимки годичной, семилетней и девятилетней давности.
"Время летит, мировоззрение меняется, возникают новые вызовы, но я всегда благодарна за жизнь", - написала ведущая.
За последние десять лет Пайпер пережила более сотни пластических операций, в результате которых ей полностью поменяли кожу на лице, пишет Lenta.ru.
На перврм фото ниже - Кэти сегодня, а далее (по стрелочке справа) - какой она была. Смотреть осторожно - не для впечатлительных!
Лицо ведущей изуродовал Стефан Сильвестр (Stefan Sylvestre), обливший ее кислотой по заказу ее бывшего парня Дэниела Линча (Daniel Lynch). Последний отбывает срок в тюрьме за изнасилование Пайпер.
Первоначально Сильвестра приговорили к пожизненному заключению, но спустя 10 лет он обжаловал приговор и вышел на свободу.
В настоящее время 35-летняя Пайпер продолжает работать на телевидении, несмотря на десятки перенесенных операций по восстановлению кожи и слепоту на один глаз. В 2015 году она вышла замуж и родила дочь.