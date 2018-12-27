Обезображенная кислотой телеведущая показала результат многочисленных операций

Пайпер выложила свежее рождественское фото, а также праздничные снимки годичной, семилетней и девятилетней давности.

"Время летит, мировоззрение меняется, возникают новые вызовы, но я всегда благодарна за жизнь", - написала ведущая.

За последние десять лет Пайпер пережила более сотни пластических операций, в результате которых ей полностью поменяли кожу на лице, пишет Lenta.ru.

На перврм фото ниже - Кэти сегодня, а далее (по стрелочке справа) - какой она была. Смотреть осторожно - не для впечатлительных!

Лицо ведущей изуродовал Стефан Сильвестр (Stefan Sylvestre), обливший ее кислотой по заказу ее бывшего парня Дэниела Линча (Daniel Lynch). Последний отбывает срок в тюрьме за изнасилование Пайпер.

Первоначально Сильвестра приговорили к пожизненному заключению, но спустя 10 лет он обжаловал приговор и вышел на свободу.