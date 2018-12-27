В Мексике расстреляли участников рождественской вечеринки

В Мексике расстреляли участников рождественской вечеринкиУбит восьмимесячный малыш
27 декабря 2018, 7:30
Пять человек, в том числе восьмимесячный младенец, стали жертвами нападения неизвестных преступников в Акапулько.
В мексиканском городе Акапулько (штат Герреро) произошла стрельба во время рождественской вечеринки, жертвами которой стали пять человек, в том числе младенец до года, сообщает El Universal.
Группа неизвестных ворвалась в жилой дом в Акапулько, где отмечали Рождество, и расстреляла присутствовавших.
В результате стрельбы четверо мужчин погибли на месте. Ранения также получил восьмимесячный младенец. Позже в больнице ребенок скончался от полученных ран. Нападавшие скрылись.