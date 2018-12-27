Аэропорт "Рига" встретит семимиллионного пассажира

В честь этого события в 14.20 в терминале аэропорта состоится торжественная церемония.

В ней примут участие министр сообщения Улдис Аугулис, председатель совета аэропорта "Рига" Юрис Канелс и член совета Лайла Одиня, председатель правления аэропорта Илона Лице и партнеры аэропорта.