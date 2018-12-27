Чт, 27.12.2018
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Аэропорт "Рига" встретит семимиллионного пассажира

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

Международный аэропорт "Рига" сегодня встретит семимиллионного пассажира, сообщила агентству ЛETA его представитель Лаура Карните.

В честь этого события в 14.20 в терминале аэропорта состоится торжественная церемония.

В ней примут участие министр сообщения Улдис Аугулис, председатель совета аэропорта "Рига" Юрис Канелс и член совета Лайла Одиня, председатель правления аэропорта Илона Лице и партнеры аэропорта.

За 11 месяцев 2018 года аэропорт "Рига" обслужил 6,539 млн пассажиров - на 16,3 больше, чем годом ранее и 77 131 полет - на 12,2% больше.

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