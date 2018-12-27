Spiegel: назван ответственный за ЧП с самолетом Меркель на пути на саммит G20

В отчете управления авиационной безопасности бундесвера ответственность за вынужденную посадку лайнера канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути на саммит G20 была возложена на немецкую авиакомпанию Lufthansa, пишет Spiegel .
Сообщается, что компания модернизировала лайнер Airbus А340, на котором летела Меркель, однако не сообщила пилотам о новой цифровой системе связи.
Отмечается, что по этой причину пилоты не смогли должным образом отреагировать на технический сбой и совершили вынужденную посадку.
Напомним, что немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу, а Меркель должна срочно попасть на саммит, который сейчас проходит в Аргентине.
В Twitter появились фотографии немецкого лидера, которую посадили вместе с другими пассажирами в бизнес-классе обычного рейса Iberia.