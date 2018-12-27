Чт, 27.12.2018
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Spiegel: назван ответственный за ЧП с самолетом Меркель на пути на саммит G20

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ФОТО: AP/Scanpix

В отчете управления авиационной безопасности бундесвера ответственность за вынужденную посадку лайнера канцлера ФРГ Ангелы Меркель по пути на саммит G20 была возложена на немецкую авиакомпанию Lufthansa, пишет Spiegel .

Сообщается, что компания модернизировала лайнер Airbus А340, на котором летела Меркель, однако не сообщила пилотам о новой цифровой системе связи.

Отмечается, что по этой причину пилоты не смогли должным образом отреагировать на технический сбой и совершили вынужденную посадку.

Напомним, что немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу, а Меркель должна срочно попасть на саммит, который сейчас проходит в Аргентине. 

В Twitter появились фотографии немецкого лидера, которую посадили вместе с другими пассажирами в бизнес-классе обычного рейса Iberia.

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