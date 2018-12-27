TVNET RusГибридСтиль жизниФото: Традиционные Рождественские заплывыФото: Традиционные Рождественские заплывыРусский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать27 декабря 2018, 9:25По всему миру прошли традиционные рождественские заплывы. Сотни смельчаков, несмотря на совсем не комфортную для купания погоду с радостью принимали участие в этих мероприятиях.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьинтереснорождество