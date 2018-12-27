Чт, 27.12.2018
Как я уже говорил, завязывать с боксом я не собираюсь. Желание боксировать есть. Александр Поветкин, российский боксёр

В праздничные выходные задержано почти 100 пьяных автоводителей
По сравнению с концом 2017 года это намного больше

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В праздничные выходные дни было задержано 93 автоводителя в состоянии алкогольного опьянения, половина из них - в состоянии опьянения свыше 1,5 промилле алкоголя, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Управления безопасности дорожного движения Нормунд Крапсис.

По сравнению с прошлогодними рождественскими выходными это намного больше, отметил он. Правда, в этом году на Рождество было на один выходной день больше, добавил Крапсис.

Один автоводитель был задержан по подозрению в управлении автомашиной в состоянии наркотического опьянения.

Увы, уходящий год в сфере дорожного движения завершится на негативной ноте - с большим числом пострадавших и погибших в ДТП, добавил Крапсис.

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