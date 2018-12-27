В праздничные выходные задержано почти 100 пьяных автоводителей

В праздничные выходные задержано почти 100 пьяных автоводителейПо сравнению с концом 2017 года это намного больше
27 декабря 2018, 10:00
В праздничные выходные дни было задержано 93 автоводителя в состоянии алкогольного опьянения, половина из них - в состоянии опьянения свыше 1,5 промилле алкоголя, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Управления безопасности дорожного движения Нормунд Крапсис.
По сравнению с прошлогодними рождественскими выходными это намного больше, отметил он. Правда, в этом году на Рождество было на один выходной день больше, добавил Крапсис.
Один автоводитель был задержан по подозрению в управлении автомашиной в состоянии наркотического опьянения.
Увы, уходящий год в сфере дорожного движения завершится на негативной ноте - с большим числом пострадавших и погибших в ДТП, добавил Крапсис.