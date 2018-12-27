Реализация проекта трамвайной линии на ул. Сканстес отложена на год

Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) приостановило выплаты из фондов ЕС для реализуемого РС проекта трамвайной линии Сканстес и двух проектов Даугавпилсской думы по улучшению инфраструктуры.

Как сообщили в ЦАФД, эти решения приняты для предотвращения возможных финансовых рисков с учетом начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) уголовных процессов по закупкам РС и Даугавпилсской думы.

Пока по проекту трамвайной линии на ул. Сканстес заключен только один договор - о проектировании, а закупочные конкурсы на прокладку новой трамвайной линии и закупку предусмотренного для нее подвижного состава не завершились и, скорее всего, будут объявлены заново, рассказал Матисс.

Планируется еще в этом году привлечь международную аудиторскую компанию и утвердить новый состав закупочной комиссии РС.

Матисс считает, что РС как можно скорее необходимо постоянное правление, а временное правление из трех членов следует расширить, чтобы оно могло участвовать и в процессе оценки, и во всех процессах пересмотра договоров.

Как сообщалось, начатый БПБК уголовный процесс связан с тремя закупками РС. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

13 декабря все пять прежних членов правления РС подали мэру Риги Нилу Ушакову заявления об уходе с должностей.

В правление входили председатель Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.