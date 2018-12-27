Реализация проекта трамвайной линии на ул. Сканстес отложена на год
Реализация запланированного муниципальным предприятием общественного транспорта ООО "Ригас сатиксме" (РС) проекта трамвайной линии на ул. Сканстес отложена по меньшей мере на год, сообщил в четверг Латвийскому радио временный председатель правления предприятия Анрийс Матисс.
Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) приостановило выплаты из фондов ЕС для реализуемого РС проекта трамвайной линии Сканстес и двух проектов Даугавпилсской думы по улучшению инфраструктуры.
Как сообщили в ЦАФД, эти решения приняты для предотвращения возможных финансовых рисков с учетом начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) уголовных процессов по закупкам РС и Даугавпилсской думы.
Пока по проекту трамвайной линии на ул. Сканстес заключен только один договор - о проектировании, а закупочные конкурсы на прокладку новой трамвайной линии и закупку предусмотренного для нее подвижного состава не завершились и, скорее всего, будут объявлены заново, рассказал Матисс.
Планируется еще в этом году привлечь международную аудиторскую компанию и утвердить новый состав закупочной комиссии РС.
Матисс считает, что РС как можно скорее необходимо постоянное правление, а временное правление из трех членов следует расширить, чтобы оно могло участвовать и в процессе оценки, и во всех процессах пересмотра договоров.
Как сообщалось, начатый БПБК уголовный процесс связан с тремя закупками РС. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.
Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.
13 декабря все пять прежних членов правления РС подали мэру Риги Нилу Ушакову заявления об уходе с должностей.
В правление входили председатель Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.
Ушаков назначил временное правление РС в составе трех человек под руководством бывшего министра сообщения Анрийса Матисса. В правление вошли также два работника РС - директор отдела сообщения и организации Эдмунд Зивтиньш и директор отдела управления рисками Янис Гедушев.