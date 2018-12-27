Чт, 27.12.2018
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Футбольные страсти окончились поножовщиной

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Интер - Наполи

ФОТО: Matteo Bazzi/EPA/Scanpix

Один из центральных матчей последнего тура чемпионата Италии по футболу между "Наполи" и "Интером" (0:1) завершился массовой дракой перешедшей в братоубийство, сообщает Postimees.

На миланском "Сан-Сиро" футболисты разбирали прошедший матч, выслушивая нотации тренеров, а в окрестностях стадиона отношения между собой начали выяснять фанаты команд.

Фанаты "Интера" припасли для гостей холодное оружие и в результате четыре человека получили ножевые ранения, а 43-летний поклонник "Наполи" был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Во время встречи фанаты "Интера" отметились расистскими выходками в адрес игрока неаполитанцев Калиду Кулибали. Позднее Кулибали заявил, что гордится своим цветом кожи, а на выходки миланских фанатов внимания не обратил.

Как ожидается, следующий домашний матч, с "Сассуоло "Интер" проведет при пустых трибунах.

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