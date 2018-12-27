Футбольные страсти окончились поножовщиной

На миланском "Сан-Сиро" футболисты разбирали прошедший матч, выслушивая нотации тренеров, а в окрестностях стадиона отношения между собой начали выяснять фанаты команд.

Фанаты "Интера" припасли для гостей холодное оружие и в результате четыре человека получили ножевые ранения, а 43-летний поклонник "Наполи" был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Во время встречи фанаты "Интера" отметились расистскими выходками в адрес игрока неаполитанцев Калиду Кулибали. Позднее Кулибали заявил, что гордится своим цветом кожи, а на выходки миланских фанатов внимания не обратил.