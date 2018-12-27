Футбольные страсти окончились поножовщиной. Один человек погиб

Итальянская полиция сообщает, что в ходе беспорядков погиб 35-летний Даниелле Белардинелли, которого сбил миниавтобус. Полицейские не сообщают, совершён ли наезд автомобиля на болельщика умышленно или это несчастный случай.

Сам Белардинелли связан с хулиганским движением одной из команд и уже попадал в поле зрения правоохранителей. По отношению к нему уже применяли штрафы и дисквалификации, вплоть до запрета посещения стадионов.

Белардинелли был частью группы людей, которая в среду напала на автобус с фанатами "Наполи" и нанесла увечья четырём болельщикам. Фанаты "Интера" припасли для гостей холодное оружие. 43-летний поклонник "Наполи" был доставлен в больницу в критическом состоянии. Двое болельщиков "Интера" задержаны, один объявлен в розыск.

Во время встречи фанаты "Интера" отметились расистскими выходками в адрес игрока неаполитанцев Калиду Кулибали. Позднее Кулибали заявил, что гордится своим цветом кожи, а на выходки миланских фанатов внимания не обратил.

Миланская полиция заявила, что будет добиваться запрета на участие болельщиков "Интера" в выездных матчах, а также закрытия фанатского сектора на домашнем стадионе до 31 марта 2019 года.

Как ожидается, следующий домашний матч, с "Сассуоло "Интер" проведет при пустых трибунах.