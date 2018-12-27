Капитан "Реала" приготовился бежать от Моуриньо

По информации издания, разгромное поражение от московского ЦСКА в Лиге чемпионов сильно повлияло на руководство клуба, поэтому оно рассматривает вариант с заменой нынешнего тренера Сантьяго Солари. У Рамоса не сложились отношения с португальским специалистом, когда тот тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.