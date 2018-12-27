Видео: в Москве инженер зарезал таксиста во время поездки и выпрыгнул на ходу из машины

Задержан подозреваемый в убийстве водителя такси в центре Москвы.



Сегодня мужчина возвращался из бара на такси и в ходе конфликта с водителем нанес ему ножевое ранение в горло. Таксист скончался. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения pic.twitter.com/v2ScwylOVs