Чт, 27.12.2018
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Видео: в Москве инженер зарезал таксиста во время поездки и выпрыгнул на ходу из машины
От полученной травмы водитель скончался

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ФОТО: twitter.com/sledcom_rf

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту убийства водителя такси в столице из-за пустяковой ссоры. По предварительным данным, с шофером расправился пассажир, работающий инженером. Сразу после совершения преступления он покинул салон такси, которое продолжило движение.

"По данным следствия, 27 декабря 2018 года мужчина, находясь в такси вблизи улицы Крымский вал, в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло. От полученной травмы водитель такси скончался на месте происшествия", - сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы.

На записи с уличных видеокамер, распространенных СК РФ, видно, как пассажир во время движения покидает автомобиль, который еще около километра продолжает медленно ехать по осевой линии Крымского вала с открытыми водительской и задней пассажирской дверями, передает передает "Интерфакс".

 Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный - житель Москвы, инженер одного из научно-производственных центров.

"В ходе допроса задержанный пояснил следователям, что конфликт (с таксистом) произошел из-за малозначительного повода", - говорится в пресс-релизе.

Москвича доставили в следственный отдел для проведения следственных действий.

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