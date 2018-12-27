Видео: в Москве инженер зарезал таксиста во время поездки и выпрыгнул на ходу из машины
Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту убийства водителя такси в столице из-за пустяковой ссоры. По предварительным данным, с шофером расправился пассажир, работающий инженером. Сразу после совершения преступления он покинул салон такси, которое продолжило движение.
"По данным следствия, 27 декабря 2018 года мужчина, находясь в такси вблизи улицы Крымский вал, в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло. От полученной травмы водитель такси скончался на месте происшествия", - сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы.
На записи с уличных видеокамер, распространенных СК РФ, видно, как пассажир во время движения покидает автомобиль, который еще около километра продолжает медленно ехать по осевой линии Крымского вала с открытыми водительской и задней пассажирской дверями, передает передает "Интерфакс".
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный - житель Москвы, инженер одного из научно-производственных центров.
"В ходе допроса задержанный пояснил следователям, что конфликт (с таксистом) произошел из-за малозначительного повода", - говорится в пресс-релизе.
Москвича доставили в следственный отдел для проведения следственных действий.
Задержан подозреваемый в убийстве водителя такси в центре Москвы.— Следственный комитет (@sledcom_rf) December 27, 2018
Сегодня мужчина возвращался из бара на такси и в ходе конфликта с водителем нанес ему ножевое ранение в горло. Таксист скончался. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения pic.twitter.com/v2ScwylOVs