"Динамо" отыграло две шайбы, но всё равно уступило "Торпедо"

В первой половине первого периода у хозяев было несколько возможностей играть в большинстве, но ни одна из них не была реализована. В оставшееся время ни одна из команд не владела явным преимуществом, а первый опасный момент у ворот «Торпедо» возник за 4 минуты до конца первой 20-минутки. К сожалению, Мартиньш Дзиеркалс не смог переиграть вратаря соперников.

На 4-й минуте второго периода Линус Виделль прорвался к воротам соперника сквозь двух защитников и даже умудрился нанести удар в падении.

Швед был остановлен не по правилам, поэтому судья назначил штрафной бросок, который сам Виделль и исполнил. К сожалению, лидер «динамовцев» не сумел переиграть вратаря и открыть счёт.

Позже у «Динамо» было ещё несколько возможностей игры в большинстве, но шайба в ворота «Торпедо» всё никак не хотела залетать. За 4 минуты до конца первого периода «Динамо» впервые в матче осталось в меньшинстве, а сразу после этого гостям удалось выйти вперёд. Гол на свой счёт записал американец Энди Миле.

Таким же неудачным было и начало третьего периода, когда Владимир Галузин удвоил преимущество гостей. В середине заключительного периода Михаил Варнаков оставил «Торпедо» в меньшинстве на целых 5 минут и этим воспользовался Кристапс Зиле, который сократил отставание в счёте.

Галерея: Динамо Рига - Торпедо Нижний-Новгород

За полторы минуты до конца матча «динамовцы» усилиями Мартиньша Дзиеркалса сумели сравнять счёт.

Основное время так и не выявило победителя. В дополнительное время голов также не последовало, хоть рижане и владели преимуществом. Победу гостям принёс точный бросок Энди Миле в послематчевой серии буллитов.

Заключительную игру в 2018 году рижане проведут 30 декабря дома против московского «Динамо». На данный момент рижане занимают 9-е место в Западной конференции и отстают от «Витязя», который находится на 8-м месте, на 3 очка.