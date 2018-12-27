Есть несколько версий пропажи 28-летнего игрока сборной Латвии по регби Дависа Перконса

Есть несколько версий в связи с пропажей игрока сборной Латвии по регби, 28-летнего жителя Олайне Дависа Перконса. Госполиция пока не комментирует процесс поисков. На данный момент тщательно обследована территория в радиусе пяти километров от места, где 23 декабря был найден автомобиль Дависа Toyota Corolla. К сожалению, безрезультатно.
С момента пропажи Дависа Перконса 23 декабря в его поисках было задействовано большое количество людей, а также шесть специально обученных собак, которые показали несколько направлений.
Молодого человека искали не только представители полиции и добровольцы организации Bezvēsts.lv, но и его родные, друзья, знакомые и неравнодушные жители Олайне.
Близлежащие леса были обследованы земессаргами.
Всех жителей Олайне просят проверить записи видеорегистраторов, установленных в их автомобилях, а также записи камер наружного наблюдения.
Возможно, на этих записях можно будет увидеть молодого человека или его автомобиль - Toyota Corolla с регистрационным номером OL91. "Просим не удалять видео, которые записаны 22 и 23 декабря. Есть вероятность, что так можно установить маршрут передвижения Дависа и найти его", - комментируют представители Bezvēsts.lv.
25 декабря с 14:00 до 18:00 группа кинологов обошла несколько маршрутов, по которым мог передвигаться Давис. Поиски были начаты от места, где 23 декабря был найден автомобиль молодого человека Toyota Corolla.
По информации родных пропавшего, в воскресенье вечером, 23 декабря после 17 часов в Олайне была найдена машина Дависа - Toyota Corolla. Машина припаркована в непривычном месте, довольно далеко от дома Дависа, совсем на другой стороне города.
Представитель Bezvēsts.lv Светлана Гинтере рассказала, что машина была оставлена в жилом районе, у обочины, где также припаркованы другие машины.
"В этом месте есть как частные дома, так и две девятиэтажки, дальше - садовые домики, через два километра лес". Недалеко находится и "замороженная" стройка - там тоже проходили поиски. Друзья и знакомые Дависа по собственной инициативе обследовали дворы, территорию у железнодорожных путей, небольшой участок леса.
Гинтере рассказывает, что существует несколько версий - допускается, что в конкретное место Давис приехал сам.
"Собаки показали разные направления. Если человек выходит из машины, он может пойти в одну, во вторую сторону. Если же он пересаживается в другую машину, следы обрываются".
Представитель Bezvēsts.lv говорит, что поиски усложняет то, что их начали на праздники - с момента пропажи юноши прошло больше суток. 24 декабря шёл снег, поэтому кинологам с собаками, которые приехали 25 декабря, было сложно взять след.
28-летний житель Олайне Давис Перконс пропал с воскресенья, 23 декабря 2018 года. Последний раз он замечен в социальных сетях в день пропажи, около 14 часов. Также известно, что сообщение в WhatsApp последний раз прочел в воскресенье, в 12:44.
Известно, что субботним вечером он гостил у друга в Риге, в Кенгарагсе, где провёл ночь с 22 на 23 декабря.
Давис ушёл от друга примерно в 14:00.
Приметы: рост 190 см, спортивного телосложения.
Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.
При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.
Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.