В Рижском роддоме на Рождество появилось на свет 38 детей

TVNET RusНовостиОбществоВ Рижском роддоме на Рождество появилось на свет 38 детейВ Рижском роддоме на Рождество появилось на свет 38 детейLETA Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать27 декабря 2018, 13:53Иллюстративное фотоФОТО: Ieva Čīka/LETAЗа три дня Рождества - 24, 25 и 26 декабря - в Рижском роддоме на свет появилось 38 малышей, сообщила представитель роддома Яна Приедниеце.Девять девочек и четыре мальчика родились 24 декабря, пять девочек и семь мальчиков - 25 декабря, пять девочек и восемь мальчиков - 26 декабря.С 21 по 23 декабря в Рижском роддоме родилось 44 малыша.В среднем в Рижском роддоме каждый год принимается 7000 родов.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьроддомрождество