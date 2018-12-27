Чт, 27.12.2018
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В Рижском роддоме на Рождество появилось на свет 38 детей

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

За три дня Рождества - 24, 25 и 26 декабря - в Рижском роддоме на свет появилось 38 малышей, сообщила представитель роддома Яна Приедниеце.

Девять девочек и четыре мальчика родились 24 декабря, пять девочек и семь мальчиков - 25 декабря, пять девочек и восемь мальчиков - 26 декабря.

С 21 по 23 декабря в Рижском роддоме родилось 44 малыша.

В среднем в Рижском роддоме каждый год принимается 7000 родов.

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