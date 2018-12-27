Сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья
Конкретной нормы нет, но есть здравый смысл - именно так выразилась о безвредном употреблении мандаринов главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По мнению эксперта, в день можно съедать до четырех мандаринов, не опасаясь за здоровье.
Диетолог сообщила, что при употреблении мандаринов нужно ориентироваться на аллергические эпизоды. Если в анамнезе имеются аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины из новогоднего меню человека должны быть полностью исключены, предупреждает МедикФорум.
"Если аллергических реакций в анамнезе не было, то в день можно съесть 2-4 мандарина, но не доходить до уровня килограмма", - заметила Стародубова на пресс-конференции.
Слишком активное употребление мандаринов может оказаться вредным для самочувствия людей, которые страдают от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки.
Также мандарины не следует употреблять при гастритах, энтеритах, колитах.
Что важно: перед употреблением мандарины следует обязательно мыть. Для сохранения продукции перевозчики нередко покрывают фрукты химикатами - об этом, например, могут говорить яркий восковой блеск на фруктах и их липкость. Эти химические растворы могут нанести серьезный вред здоровью, если человек, помимо прочего, употребляет еще и алкоголь, предостерегли эксперты.