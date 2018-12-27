IKEA выпустила оригинальную новогоднюю инструкцию

Интересно, что одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата IKEA в своем рецепте обозначила любовь, а сам рецепт содержит отсылку к фильму "Ирония любви или С легким паром", который также стал символом Нового года в странах пост-СССР.