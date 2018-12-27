Чт, 27.12.2018
Как я уже говорил, завязывать с боксом я не собираюсь. Желание боксировать есть. Александр Поветкин, российский боксёр

IKEA выпустила оригинальную новогоднюю инструкцию
Не догадаетесь!

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Российское отделение IKEA выпустила в предновогодние дни руководство по "сборке" салата оливье, стилизованное под инструкцию по сборке мебели. "Документ" опубликован на странице компании в социальной сети Instagram.

Интересно, что одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата IKEA в своем рецепте обозначила любовь, а сам рецепт содержит отсылку к фильму "Ирония любви или С легким паром", который также стал символом Нового года в странах пост-СССР.

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