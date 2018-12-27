IKEA выпустила оригинальную новогоднюю инструкцию

IKEA выпустила оригинальную новогоднюю инструкциюНе догадаетесь!
27 декабря 2018, 14:42
Российское отделение IKEA выпустила в предновогодние дни руководство по "сборке" салата оливье, стилизованное под инструкцию по сборке мебели. "Документ" опубликован на странице компании в социальной сети Instagram.
Интересно, что одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата IKEA в своем рецепте обозначила любовь, а сам рецепт содержит отсылку к фильму "Ирония любви или С легким паром", который также стал символом Нового года в странах пост-СССР.