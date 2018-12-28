Новогодние мероприятия в квартале Калцниема

Калнциемский квартал приглашает вас весело провести окончание года. 29 и 30 декабря с 10:00 до 16:00 будет открыт Новогодний рынок, для детей и взрослых предусмотрены разнообразные развлечения. После снежных игр в зимнем саду все желающие смогут бесплатно сделать конфеты из бельгийского шоколада, погадать на счастье, создать гипсовый подсвечник или елочное украшение и попробовать себя в качестве редактора или журналиста.
На рынке вы сможете не только найти оригинальные новогодние подарки, но и поучаствовать в приготовлении праздничных блюд из мяса латвийских биохозяйств. Отличной добавкой к ним станут луковый мармелад, тушеная капуста и маринованная тыква. В ассортименте будут представлены и другие праздничные специалитеты: пирожные и торты, вкусный хлеб, который можно поставить на стол вместо пирога, икра, десерты из облепихи и итальянские игристые вина.
Не забудьте отведать зимний Street Food – приготовленный на живом огне узбекский плов, горячий суп харчо, сочные бургеры, стейки из форели или морского окуня. Крестьяне позаботятся о полезных горячих напитках, а в кафе Калнциемского квартала можно будет согреться глинтвейном.
До 30 декабря в галерее Калнциемского квартала открыт pop-up магазин, где вы найдете оригинальные подарки: восточную одежду, экзотические музыкальные инструменты, необычные аксессуары и предметы интерьера.