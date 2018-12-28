Новогодние мероприятия в квартале Калцниема

На рынке вы сможете не только найти оригинальные новогодние подарки, но и поучаствовать в приготовлении праздничных блюд из мяса латвийских биохозяйств. Отличной добавкой к ним станут луковый мармелад, тушеная капуста и маринованная тыква. В ассортименте будут представлены и другие праздничные специалитеты: пирожные и торты, вкусный хлеб, который можно поставить на стол вместо пирога, икра, десерты из облепихи и итальянские игристые вина.