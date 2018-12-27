Даугавпилсская дума рассмотрит вопрос об отставке Дукшинскиса

Проект постановления об увольнении Дукшинскиса в думу подал первый заместитель мэра Даугавпилса Игорь Прелатов ("Наша партия"), отставки которого на прошлой неделе потребовала Латгальская партия.

Вопрос о выражении недоверия Прелатову еще не рассматривался, хотя сегодня состоялось очередное заседание Даугавпилсской думы. Не включен этот вопрос и в повестку экстренного заседания думы.

С ноября, когда с должности неожиданно был смещен мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс ("Наша партия"), исполняющим его обязанности назначен Прелатов, первый вице-мэр. У мэра Даугавпилса есть еще два заместителя - Дукшинскис и Айвар Здановскис ("Наша партия").

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу о требовании взятки в размере 10 000 евро 18 декабря задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса ("Наша партия").

В сентябре KNAB начал уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

В 2000 и 2001 годах Эйгимс входил в список 100 латвийских миллионеров. С должности мэра Даугавпилса он был смещен 22 ноября.