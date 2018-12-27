Даугавпилсская дума рассмотрит вопрос об отставке Дукшинскиса

Сегодня в 16.30 созвано экстренное заседание Даугавпилсской думы для рассмотрения вопроса о смещении с должности заместителя ее председателя Яниса Дукшинскиса (Латгальская партия), сообщили агентству ЛETA в гордуме.
Проект постановления об увольнении Дукшинскиса в думу подал первый заместитель мэра Даугавпилса Игорь Прелатов ("Наша партия"), отставки которого на прошлой неделе потребовала Латгальская партия.
Вопрос о выражении недоверия Прелатову еще не рассматривался, хотя сегодня состоялось очередное заседание Даугавпилсской думы. Не включен этот вопрос и в повестку экстренного заседания думы.
С ноября, когда с должности неожиданно был смещен мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс ("Наша партия"), исполняющим его обязанности назначен Прелатов, первый вице-мэр. У мэра Даугавпилса есть еще два заместителя - Дукшинскис и Айвар Здановскис ("Наша партия").
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу о требовании взятки в размере 10 000 евро 18 декабря задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса ("Наша партия").
В сентябре KNAB начал уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства.
Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.
В 2000 и 2001 годах Эйгимс входил в список 100 латвийских миллионеров. С должности мэра Даугавпилса он был смещен 22 ноября.
Даугавпилсская дума около месяца работает без коалиции - Лидер списка "Нашей партии" Эйгимс смещен с должности председателя, а исполняющим его обязанности назначен Прелатов, не пользующийся поддержкой двух других представленных в думе партий - Латгальской партии и "Согласия".