После публикации "мешков КГБ" люди начали обращаться в суд

С прошлого четверга, когда была опубликована часть документов КГБ, в суд обратилось "относительно много жителей", которые хотят подать заявление, чтобы доказать, что с КГБ не сотрудничали, пояснила Маркова.

По ее словам, изначально суд рассмотрением таких вопросов не занимается, так как сначала жителям нужно обращаться в прокуратуру.

Специалист по общественным отношениям Генпрокуратуры Уна Реке агентству ЛЕТА заявила, что прокуратура пока ни одного заявления не получила.

Отметим, что в течение пяти суток после получения заявки после констатации факта сотрудничества прокуратура должна начать дело по проверке. Срок досудебной проверки - два месяца. В случае исключения генпрокурор может продлить его до шести месяцев.

В досудебной проверке по поводу констатации факта сотрудничества доказывается факт, что оно было, а также субъективное отношение к сотрудничеству. Доказательством считаются любые факты, на основе которых прокурор и суд в установленном законом порядке констатируется - происходило или нет осознанное сотрудничество с КГБ. Этот факт можно констатировать с помощью показаний свидетелей, признаний эксперта, документов, вещественных доказательств, протоколов проверки дела.

Если особо уполномоченный прокурор признает, что сотрудничество лица с КГБ доказано, он пишет признание. Прокурор должен дать заключение о том, было или не было осознанное сотрудничество с КГБ. После этого с заключением знакомят проверяемое лицо.

Рассмотрение дела о проверке в суде происходит в том же порядке, что и рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции, учитывая исключения, предусмотренные законом. Вынося решение, суд должен решать, являлось ли проверяемое лицо сотрудником или информатором КГБ. Кроме того, суд решает, что делать с изъятыми по делу документами и другими предметами.

Решение о констатации факта сотрудничества вступает в силу, когда прошел срок его оспаривания или опротестования, если жалоба или протест не были поданы.

Как уже писал Русский TVNET, в четверг, 20 декабря, на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых мешков ЧК. В них есть и имена политиков, о которых ранее не сообщалось в качестве завербованных агентов.

Напомним, о том, принесло ли открытие "мешков КГБ" какие-то открытия и будут ли результаты этого иметь политическое значение, в студии передачи "Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым рассуждали политические обозреватели Александра Полещук и Юрий Соколовский.