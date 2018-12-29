Переедание в праздники опасно для здоровья! Но для кого - особенно?

"Если переедать получается очень редко, например, раз в год, скорее всего, единственным неприятным последствием будет плохое самочувствие, однако если делать это чаще - могут возникнуть различные проблемы со здоровьем. Чаще всего от переедания страдают печень и желудочно-кишечный тракт, однако оно негативно влияет и на функции других органов. В одном из последних проведенных в США исследований выяснилось, что

переедание негативно влияет на работу мозга. В краткосрочной перспективе он может стать вялым, в долгосрочной же - возникают когнитивные нарушения и нарушения памяти.

Праздники нужно отмечать, ими нужно наслаждаться, но в меру", - добавляет А. Флейшмане.

Неправильное функционирование желудочно-кишечного тракта нарушает обмен веществ и мешает нормальному всасыванию необходимых организму веществ, что может привести к ряду других проблем со здоровьем. Подобным образом обстоит ситуация и с нарушениями работы печени - фармацевт подчеркивает, что с этим органом нужно быть еще более внимательными.

Печень отвечает за жизненно важные процессы, а нарушение ее функций или даже повреждение могут быть незаметными. Печень обычно не болит, поэтому отклонения от нормы трудно обнаружить

и часто о них узнают только в кабинете врача.

Переедание особенно вредно для людей, имеющих проблемы со здоровьем

Каждый съеденный продукт или выпитый напиток, даже если это всего лишь глоток воды, требует определенных ресурсов организма для его переработки. Соответственно, слишком большое количество съеденного перегружает пищеварительную систему и организм в целом.

Особенно остро это чувствуют люди, страдающие от различных заболеваний, например, болезней дыхательных путей, сердца и сосудов, поджелудочной железы - любая дополнительная нагрузка провоцирует обострение хронических недугов.

Избегать переедания нужно и людям с желчными камнями, поскольку организму труднее переварить большое количество еды, особенно жирной. Кроме того, особая осторожность необходима и в случае хронических заболеваний печени: после переедания или употребления содержащих большое количество белков продуктов печень намного медленнее выполняет детоксикационную функцию и не может своевременно очиститься и вывести токсичные вещества.

Рекомендуется избегать затянувшегося застолья

Еда находится в желудке примерно 60 минут, там она перерабатывается механически и химически. В обычной жизни трапеза заканчивается прежде, чем содержимое желудка начинает перемещаться в двенадцатиперстную кишку и дальше, в другие части тонкого кишечника. Однако во время праздников процесс еды часто затягивается на несколько часов, а такие условия мешают дальнейшему пищеварению, так как, с одной стороны, съеденное перерабатывается и перемещается по пищеварительной системе, а с другой стороны, желудку приходится продолжать переваривать и выделять кислоту, поскольку в нем появляются все новые порции еды.

"Организм будет нормально работать в том случае, если закуски после праздничного ужина начнут поступать в желудок как минимум через несколько часов, а не каждые двадцать минут",