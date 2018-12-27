Чт, 27.12.2018
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Вот это да! Родственница Кейт Миддлтон не стесняется позировать совершенно голой
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ФОТО: Reuters/ScanPix

Троюродная сестра герцогини Кембриджской, которая работает стриптизершей в одном из лондонских ночных клубов, регулярно публикует в Instagram провокационные снимки, но перед Рождеством она преподнесла своим поклонникам особенно "горячий" сюрприз, сообщает Daily Star.

С 2010 года, когда стало известно, что Катрина Дарлинг является троюродной сестрой Кейт Миддлтон (по сообщениям зарубежных СМИ, дедушка герцогини является родным братом бабушки Катрины), журналисты пристально следят за жизнью кровной родственницы супруги принца Уильяма.

Дарлинг известна не только в Великобритании, ее эротические фотографии украшали мужские журналы также в Америке.

В преддверии Рождества красотка без комплексов поделилась в соцсетях особенно откровенными кадрами, на которых она позирует совершенно обнаженной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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