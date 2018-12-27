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В пятницу Вейонис проведет встречи с представителями партий

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Раймонд Вейонис

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис завтра, 28 декабря, встретится с представителями фракций парламента, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

В 12.30 в Рижском замке состоится встреча с председателем фракции Новой консервативной партии Ютой Стрике, в 13 часов - с председателем фракции "KPV LV" Атисом Закатистовым.

В 13.30 Вейонис встретится с представителем "Для развития/За!" Юрисом Пуце, в 14 часов - с представителем фракции национального объединения "За права человека в единой Латвии" Инарой Мурниеце.

В 14.30 запланирована встреча с председателем фракции Союза "зеленых" и крестьян (СКЗК) Улдисом Аугулисом, а в 15 часов с председателем фракции "Нового Единства" Айнаром Латковскисом.

В данный момент четыре партии - ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Новое Единство", "Для развития/За!" и Новая консервативная партия (НКП) - договорились сформировать ядро коалиции. Вместе у этих партий в парламенте 50 голосов, и нужно искать решения, чтобы добиться более убедительного большинства.

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