Турция вводит новый налог для туристов

Сообщается, что сначала главное управление государственных аэропортов страны планировало ввести налог в размере три евро с человека. Однако, после обращения TÜRSAB к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсойе с предложением снизить налог, было решено уменьшить сумму сбора до полутора евро.

"В результате переговоров было решено снизить налог на безопасность, который составлял 3 евро, до 1,5 евро. Мы в долгу перед министром культуры и туризма за быстрое решение вопроса туристических агентств. В 2019 году мы продолжим работу по привлечению большего количества иностранных туристов в нашу страну", - заявил в ходе переговоров турецкий министр.