Бывший ректор ЛУ Аузиньш рассказал, как его завербовало КГБ

Аузиньш указывает, что во время учебы в ЛУ и после окончания обучения, уже во время работы в университете, появлялось чувство, что среди окружающих есть информаторы, однако страха обсуждать политику и рассказывать анекдоты не было. Разговоров, которые могли не понравиться КГБ, среди коллег Аузиньша было много, вспоминает бывший ректор.

В университете он был в отделе КГБ. Первый раз, когда он столкнулся с ним ближе, был в 80-х годах в связи с международной конференцией по физике в Вильнюсе. Перед поездкой на конференцию Аузиньша позвали в отдел поговорить. Там его предупредили, что на конференции его могут завербовать для шпионажа в пользу США. Аузиньшу намекнули, что ему нужно согласиться на такое предложение, а после возвращения нужно снова явиться в отдел КГБ в университете.

Аузиньш дал устное согласие, что воспримет такие события как невероятный сюжет шпионского романа, однако ни на этой, ни на другой конференции ни один "западник" завербовать его не пытался.

Позднее после защиты кандидатской диссертации в 1986 году а Аузиньша появилась возможность попасть на стажировку за границу. В 1987 году он узнал, что можно подать заявку на стажировку в Китае. "Ни одного ученого там не знал, но, поисследовав научные журналы, нашел одну группу исследователей в Пекине - в Пекинском университете, который занимался близкими мне исследованиями. Быстро написал заявление в министерство. Оно попало на рассмотрение. Тогда все началось по-настоящему", - пишет Аузиньш.

К нему в университет пришел сотрудник КГБ, который призвал встретиться позже. Обычно встречи проходили в кафе или парках. Уже на следующую встречу ему предложили сотрудничать с внешней разведкой КГБ. Решение было непростым. Предложение ясно предусматривало, что в случае решения сотрудничать его стажировка будет утверждена.

"Как сейчас вспоминаю, вербовщик сказал мне - мы не будем писать, что ты согласился сотрудничать. Напишем, что согласился помочь. Тогда все это оформили, мне дали псевдоним Нилс. Этот разговор, мне кажется, свидетельствует о том, что это было не только сложное для меня решение согласиться на предложение, но и мой вербовщик понимал ситуацию и пытался смягчить тяжесть принятия решение, выбирая слова с нюансами в значении", - отметил Аузиньш.

Сразу после этого разговора министерство приняло позитивное решение о его стажировке в Пекине. Насколько Аузиньшу известно из разговоров с экспертами, такие последовательность событий и процедура были стандартом, несмотря на то, что другие утверждают, что не знали, как попали в картотеку.