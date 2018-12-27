Вице-мэр Даугавпилса смещен с должности

Проект постановления об увольнении Дукшинскиса в думу подал первый заместитель мэра Даугавпилса Игорь Прелатов ("Наша партия"), отставки которого на прошлой неделе потребовала Латгальская партия.

С ноября, когда с должности неожиданно был смещен мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс ("Наша партия"), исполняющим его обязанности назначен Прелатов, первый вице-мэр. У мэра Даугавпилса есть еще два заместителя - Дукшинскис и Айвар Здановскис ("Наша партия").