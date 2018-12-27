Я самоудовлетворялась неделю подряд, и вот что я для себя открыла!

Когда я решила принять этот вызов, подумала - ничего не может быть проще, однако, начав процесс, поняла, что это не так и легко! Это было трудной задачей, хоть и кажется - ну что в этом такого... Я одна, много работаю и путешествую. У меня никогда нет времени, и часто я чувствую усталость. Поэтому вечерами, когда было время, мне приходилось уговаривать себя на это полное удовольствий занятие. И все-таки вот какие открытия я для себя сделала:

1. Чем больше оргазмов, тем больше тебе нужно!

Если быть совсем честной, то этот активный марафон самоудавлетворения открыл мне совсем другие горизонты сексуальной жизни. Первые дни ощущала неудобства и, если честно, иногда даже стыдилась осознания того, что сейчас буду делать.

Но после третьего дня я начала импровизировать со своим телом, и мои оргазмы стали отличаться. Я поняла, насколько это больше приключение с самой собой, и мне нужно было еще!

2. Я могу прикасаться к своему клитору сотнями способов

Эта неделя позволила мне узнать свое тело получше. Я точно узнала куда больше мест, стимулируя которые, можно получить удовольствие. Открытием стали и секс-игрушки - какие они в наши дни разнообразные...

3. Это помогает заснуть...

Однозначно, если мучает бессонница, это самый здоровый способ, как помочь себе заснуть. Это снимает стресс, освобождает от боли. Успокаивает разум.

Пробовала самоудовлетворяться и в различное время суток, и нужно признать, что именно перед сном мне понравилось больше всего. И, да, все неделю я спала как ребенок.

4. Фантазируй! Тренируй свое творческое мышление

У каждой из нас есть свои самые любимые сексуальные фантазии, которые мы воображаем, чтобы достичь наиболее выраженного оргазма. Эта неделя позволила мне, милые, действительно увлечься. Не хватало только полуголого актера Идриса Эльбы или страстных незнакомцев...

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Я действительно увлеклась своими фантазиями. Да, признаюсь - за это время я освоила и несколько новых для себя "сексуальных терминов" в интернет-мире.

5. Мы посвящаем так мало времени самим себе...

Выдержав эксперимент, я открыла для себя очевидную вещь - у меня никогда нет времени на себя, на свое самочувствие... Всегда работа, нехватка времени, стресс, миллион обязанностей, счета, проблемы... Жизнь рвет нас на миллион кусков, вынуждая помогать нескольким людям одновременно. Но что насчет себя? Когда ты пожалеешь себя?