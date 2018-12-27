KNAB просит обвинить предпринимателя Круминьша и экс-баскетболиста Валтерса

В KNAB агентству ЛЕТА сообщили, что бюро просит Генеральную прокуратуру начать уголовное преследование трех лиц за торговлю влиянием.

По информации KNAB, некое юридическое лицо обратилось в суд против самоуправления в связи с разработкой детальной планировки. Чтобы разрешить разногласия с самоуправлением выгодным для себя способом, представители юридического лица обратились к некоему человеку, чтобы он оказал влияние на должностное лицо самоуправления.

В обмен на "помощь" представители юрлица обещали физическому лицу доли капитала предприятия, что и было сделано. Затем юрлицо заключило с самоуправлением мировое соглашение по судебной тяжбе.

В своей инфографике KNAB обозначило подозреваемое физическое лицо иконкой куста ("крумс"). Агентству ЛЕТА известно, что имеется в виду Круминьш, против которого KNAB уже просило предъявить обвинение по двум делам. Ранее символ куста был уже использован в инфографиках о других уголовных делах.

KNAB не подтвердило и не опровергло, что обозначенное в новейшей инфографике лицо является тем же самым, что и обозначенное раньше тем же символом на других инфографиках.

Сам Круминьш в разговоре с агентством ЛЕТА отрицал, что причастен к делу о торговле влиянием, так как уже десять лет находится на пенсии и "нигде не закупается".

Остальные подозреваемые в торговле влиянием являются представителями названного юридического лица. Значком бутылки обозначен Валтерс, значком птицы - предприниматель Балодис. С Валтерсом агентству ЛЕТА связаться не удалось.

Уголовный закон предусматривает за торговлю влиянием лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

По данным "firmas.lv", Балодис и Валтера были совладельцами ООО "Kser", которое хотело строить в Юрмале станцию когенерации.