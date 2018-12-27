В Эстонии стиральная машина убила двух человек

Дом серьезно пострадал и больше не пригоден для жилья. По словам побывавшего на месте происшествия инспектора, пожар начался уже ночью и, вероятно, огонь долгое время тлел, пока его не заметили с улицы. В помещениях был дымовой датчик, но его исправность не подтвердилась.