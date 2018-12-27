С Ушаковым согласовано: из Rīgas satiksme внезапно уволены все "консультанты" - депутаты думы

В свою очередь в Рижской думе агентству ЛЕТА рассказали, что советники и консультанты не были уволены, а "в связи с этическими причинами" написали заявления об уходе, которые Матисс принял.

Наибольшую зарплату из всех так называемых консультантов RS в прошлом году получил бывший депутат от "Согласия" Николай Захаров. Он заработал 24 467 евро, а в виде членских взносов отдал партии 19 000 евро. Депутат Думы Сандис Бергманис, ранее боровшийся с оборотом наркотиков, заключил с Rīgas satiksme договор на 14 500 евро, Виктор Пашков в качестве консультанта заработал 14 800 евро, депутат Игорь Кузьмук получил 19 154 евро.

Среди советников Rīgas satiksme был и консультант директора Центрального рынка по вопросам спорта Ефим Клементьев, он в прошлом году получил 6540 евро.

Увольнение консультантов было согласовано с мэром Риги Нилом Ушаковым, который еще в конце августа придерживался иного мнения и защищал депутатов думы, подрабатывающих советниками и консультантами.

В связи с освобождением от должности прошлого совета Rīgas satiksme, должность потеряла и представитель "Согласия" Лариса Лоскутова. Она в Rīgas satiksme заработала в прошлом году 67 458 евро. В течение года она пожертвовала "Согласию" 13 000 евро, а всего за несколько лет - 17 000 евро.

Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.