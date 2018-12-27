В Ватикане впервые посадили в тюрьму за отмывание денег

Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств. Мужчина был взят под домашний арест в 2016 году во время расследования возможного мошенничества с банкротством его строительной фирмы Edil Ars Srl, которая выполняла работы по контрактам для различных организаций Ватикана.