Председателем Саулкрастской думы стал представитель "Единства" Лицис

Ранее сегодня от должности был освобожден многолетний председатель думы Эрвин Гравитис (ВЛ-ТБ/ДННЛ), и уже через несколько часов было созвано внеочередное заседание по избранию нового мэра.

Лициса выдвинули восемь депутатов думы, которые за него и проголосовали. Всего в самоуправлении 15 депутатов.

Лицис обещал в Саулкрасты улучшения в области инфраструктуры, образования, предпринимательской среды. Особенно актуален в крае вопрос о судьбе местной средней школы.