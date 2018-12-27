Чт, 27.12.2018
Если голубь наделал вам на голову, то не надо пытаться убить всех птиц, которые есть в мире. депутат Логита Чигане

Председателем Саулкрастской думы стал представитель "Единства" Лицис

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Конфеты с символикой блока "Единство"

ФОТО: LETA

Председателем думы Саулкрастского края избран политик "Единства" Нормунд Лицис.

Ранее сегодня от должности был освобожден многолетний председатель думы Эрвин Гравитис (ВЛ-ТБ/ДННЛ), и уже через несколько часов было созвано внеочередное заседание по избранию нового мэра.

Лициса выдвинули восемь депутатов думы, которые за него и проголосовали. Всего в самоуправлении 15 депутатов.

Лицис обещал в Саулкрасты улучшения в области инфраструктуры, образования, предпринимательской среды. Особенно актуален в крае вопрос о судьбе местной средней школы.

Лицис 1972 г. рожд. получил образование в Латвийском сельскохозяйственном университете. До выборов 2017 года он был заместителем председателя Саулкрастской думы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ