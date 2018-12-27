Председателем Саулкрастской думы стал представитель "Единства" Лицис
27 декабря 2018, 20:43
Председателем думы Саулкрастского края избран политик "Единства" Нормунд Лицис.
Ранее сегодня от должности был освобожден многолетний председатель думы Эрвин Гравитис (ВЛ-ТБ/ДННЛ), и уже через несколько часов было созвано внеочередное заседание по избранию нового мэра.
Лициса выдвинули восемь депутатов думы, которые за него и проголосовали. Всего в самоуправлении 15 депутатов.
Лицис обещал в Саулкрасты улучшения в области инфраструктуры, образования, предпринимательской среды. Особенно актуален в крае вопрос о судьбе местной средней школы.
Лицис 1972 г. рожд. получил образование в Латвийском сельскохозяйственном университете. До выборов 2017 года он был заместителем председателя Саулкрастской думы.