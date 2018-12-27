Кардинал Пуятс рассказал о своей связи с КГБ

Засекреченные агентурные журналы будут опубликованы в мае 2019 года.

В журналах, в отличие от опубликованных карточек активных агентов, были зарегистрированы все - как бывшие агенты, так и те, кого из их рядов исключили или которых завербовать не удалось.

"Неприятно, что тут речь вообще о священнике, тем более, о кардинале", - сказал Пуятс, отметив, что в открытую его никто не вербовал, однако во время подготовки к своей первой поездке в Риге ответственный за религиозные вопросы секретарь совета попросил подписать белый лист.

"Он просто положил белый лист - пожалуйста, подписывайте. Я подумал, мне предстоит очень важная поездка, и впервые с делегацией... и здесь этот белый лист. Мне было плевать, я подписал и все. А он уже обрадовался, отнес бумагу туда и вписал, сам придумал этого "Андрея" [прозвище Пуятса] и так далее. Если бы он сказал, что тебе сейчас придется сотрудничать, я бы плюнул и не поехал за границу вовсе", - сказал Пуятс.

Как рассказал кардинал, во время самой первой поездки за границу в делегации присутствовали информаторы КГБ, и от них переговоры с должностными лицами Ватикана скрывались.

Всего исследователи в "мешках КГБ" идентифицировали почти 80 человек, связанных с религиозными организациями. Пуятс считает, что чисто католических священников, которые действительно сотрудничали с ЧК, очень мало.

"Я думаю, тех, кто действительно сотрудничал, можно пересчитать по пальцам, и у них нет никакого оправдания", - сказал Пуятс.

Как уже писал Русский TVNET, в четверг, 20 декабря, на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых мешков ЧК. В них есть и имена политиков, о которых ранее не сообщалось в качестве завербованных агентов.

Напомним, о том, принесло ли открытие "мешков КГБ" какие-то открытия и будут ли результаты этого иметь политическое значение, в студии передачи "Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым рассуждали политические обозреватели Александра Полещук и Юрий Соколовский.