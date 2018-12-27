Жители бегут из Лондона: на переезд из города потрачено 30 миллиардов фунтов

По информации компании, в этом году лондонцы купили 74 350 домов за пределами города, на 3,8% больше, чем в 2017 году. Больше такой недвижимости жители Лондона купили только 11 лет назад – тогда горожане приобрели 113 640 домов на общую сумму 37 млрд фунтов.

Главной причиной столь массового исхода стали высокие цены не недвижимость в самом Лондоне – в сложившихся условиях многие просто не могут позволить себе покупку жилья в черте города.

Так, в октябре средняя стоимость жилого дома в Лондоне составляла 474 тыс. фунтов, а за пределами города — 231 тыс. фунтов. Согласно информации Hamptons International, средняя стоимость жилья, купленного лондонцами в этом году за пределами города, составила 399 тыс. фунтов, а самыми популярными регионами для переезда из Лондона стали восток и юго-восток Англии: на них пришлось 69% сделок.

По словам главы отдела исследований компании Анейши Беверидж, большинство из тех, кто покидал Лондон, традиционно обосновывались за его пределами из-за смены приоритетов, например, для создания семьи или в поисках более спокойной жизни. Но теперь из-за роста цен на недвижимость в городе все больше семей рассматривает варианты для покупки своего первого собственного дома вне Лондона.

При этом многим приходится уезжать довольно далеко, от столицы, поскольку только так за свои деньги они смогут получить подходящее жилье.