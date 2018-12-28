Британец случайно "рассекретил" полет Трампа в Ирак

Отмечается, что в среду, 26 декабря, Мелой заметил в небе след от самолета и решил сфотографировать сам авиалайнер.

Когда он посмотрел в видоискатель фотоаппарата, то понял, что над Шеффилдом пролетает не обычный самолет, а Boeing VC-25, известный как "борт номер один" американского президента.

Мелой опубликовал фотографию самолета на фотохостинге Flickr, чтобы узнать, видел ли его кто-то еще.

Как оказалось, на воздушное судно уже обратили внимание пользователи соцсетей, отслеживающие передвижения авиации. Фотография породила множество споров в Twitter о том, действительно ли это "борт номер один", и направляется ли он в Ирак или Афганистан.

Через несколько часов после того, как Мелой опубликовал фото, самолет приземлился на авиабазе вблизи Багдада.

Напомним, 26 декабря Трамп вместе с супругой посетили Ирак с необъявленным визитом. В ночь на 27 декабря он покинул Ирак и отправился на родину.