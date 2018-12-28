Дороги Латвии обледенели; движение местами затруднено

Так, условия езды осложнены на Таллинском шоссе (Ай) от Берги до поворота на Бирини, на Видземском шоссе (А2) от поворота на Алуксне до Вецлайцене, на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Даугавпилса до Краславы, на Резекненском шоссе (А12) от Варакляны до Резекне и от Лудзы до Терехово, а также на шоссе Гребнево-Медуми (А13) от Гребнево до Шпоги.