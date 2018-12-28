Дороги Латвии обледенели; движение местами затруднено

Утром в пятницу из-за обледенения на отдельных участках, главным образом в восточной части страны, затруднены условия езды по главным и региональным автодорогам Латвии, сообщает агентство ЛЕТА.
Так, условия езды осложнены на Таллинском шоссе (Ай) от Берги до поворота на Бирини, на Видземском шоссе (А2) от поворота на Алуксне до Вецлайцене, на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Даугавпилса до Краславы, на Резекненском шоссе (А12) от Варакляны до Резекне и от Лудзы до Терехово, а также на шоссе Гребнево-Медуми (А13) от Гребнево до Шпоги.
На региональных автодорогах движение осложнено в округе Риги, Алуксне, Балви, Бауски, Краславы, Лудзы, Мадоны, Прейли, Резекне, Валки и Валмиеры.
Скользкие участки пути обрабатывают противоскользящими материалами. На дорогах работает 94 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.