Новый год начнется с дождя и метели

В субботу и воскресенье, 29 и 30 декабря, погода не изменится - будет облачно, ожидается туман, небольшой дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит -1..+5 градусов.

31 декабря выглянет солнце, а температура воздуха опустится немного ниже нуля градусов, но будет сухо, ожидается слабый ветер.

В новогоднюю ночь, скорее всего, придет атмосферный фронт с небольшим снегом и дождем. Первая половина ночи, возможно, пройдет без осадков, но начнет усиляться юго-западный ветер, который принесет более теплые воздушные массы.

1 января температура воздуха поднимется до +2..+7 градусов, ожидается дождь и порывистый западный, юго-западный ветер.

Ночью и с утра 2 января на побережье прогнозируются порывы северо-западного ветра до 25 метров в секунду. Температура воздуха опустится ниже нуля, ожидаются метели.