В США в возрасте 112 лет скончался старейший житель страны

Смерть мужчины подтвердили члены его семьи. По их словам, ранее Овертон был госпитализирован с пневмонией.

Ричард Овертон родился в 1906 году и три года отслужил в армии во время Второй мировой в составе авиационного инженерного батальона на разных островах Тихого океана, в том числе в Перл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме.