Rīgas siltums повысит тарифы на теплоэнергию

Тариф предлагается установить в размере 49,99 евро за мегаватт-час (MWh) без НДС, тогда как нынешний тариф составляет 44,39 евро за МWh без НДС.

Как пояснили в компании, изменения тарифа связаны с ростом цен на природный газ на 35%, на щепу на 8% и повышением других затрат за период с 1 июля 2013 года, когда вступил в силу нынешний тариф.