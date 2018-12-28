У экс-президента Аргентины изъяли более 30 картин на миллионы долларов

Отмечается, что общая стоимость картин предварительно оценивается в 4 млн долларов. Процедура по изъятию предметов искусства длилась около двух часов. Для этого были задействованы четыре группы силовиков.

Напомним, в августе полиция провела обыски в домах Кристины Киршнер после того, как федеральный судья Клаудио Бонадио направил в сенат петицию о том, чтобы частично снять с нее парламентский иммунитет.

А на прошлой неделе стало известно, что Кристина Киршнер предстанет перед Федеральным судом страны по обвинению во взятках на сумму в десятки миллионов долларов. Она якобы получала деньги от бизнесменов за контракты, связанные с масштабными государственными работами. По словам прокурора Карлоса Сторнелли, речь идет о взятках общей сумме в 160 млн долларов.