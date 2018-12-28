"Как зомби!": Фанатов удивил вид Пугачевой на концерте Киркорова

Алла Пугачева решила поддержать Филиппа Киркорова на его сольном концерте в "Олимпийском". На его шоу "Я+R" она пришла одна, без своего супруга Максима Галкина, сообщает TopNews.

Пугачева прошла по холлу концертного зала в плотном окружении журналистов, но не ответила ни на один их вопрос. Для выхода в свет звезда выбрала белую куртку и кепку, джинсы и водолазку кремового цвета.

Поклонники заметили, что звезда сильно похудела, выглядит осунувшейся, а во время ходьбы ее пошатывает.

"Ходит как тень, видно, что во время ходьбы ее сильно шатает", "Стала похожа на Гурченко", " Мне кажется, она очень больна. Но держится. Молодец. ...здоровья Вам, Алла Борисовна", "Что-то Алла как зомби. Задолбали журналисты", – пишут комментаторы.

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