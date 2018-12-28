"Как зомби!": Фанатов удивил вид Пугачевой на концерте Киркорова
В Сети вызвали бурное обсуждение кадры променада Пугачевой по холлу концертного зала "Олимпийский". Примадонна направлялась на концерт своего бывшего мужа Филиппа Киркорова.
Алла Пугачева решила поддержать Филиппа Киркорова на его сольном концерте в "Олимпийском". На его шоу "Я+R" она пришла одна, без своего супруга Максима Галкина, сообщает TopNews.
Пугачева прошла по холлу концертного зала в плотном окружении журналистов, но не ответила ни на один их вопрос. Для выхода в свет звезда выбрала белую куртку и кепку, джинсы и водолазку кремового цвета.
Поклонники заметили, что звезда сильно похудела, выглядит осунувшейся, а во время ходьбы ее пошатывает.
"Ходит как тень, видно, что во время ходьбы ее сильно шатает", "Стала похожа на Гурченко", " Мне кажется, она очень больна. Но держится. Молодец. ...здоровья Вам, Алла Борисовна", "Что-то Алла как зомби. Задолбали журналисты", – пишут комментаторы.
Фотогалерея: Алла Пугачева и Максим Галкин