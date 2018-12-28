Крым оградили от Украины забором

Разрабатывать сооружение начали еще в 2015 году. В ведомстве пояснили, что заграждение поможет препятствовать перемещению через границу оружия, боеприпасов, грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, а также нарушению пограничного режима.