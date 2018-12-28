Пт, 28.12.2018
Почему они сдают на категорию языка, которая им в сибирском Омске никогда не пригодится? Почему некоторые из них готовы преодолевать тысячи километров, чтобы проголосовать, в то время как многим из нас лень дорогу до избирательного участка перейти? журналист Виктория Пушкеле о сибирских латышах

Крым оградили от Украины забором

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг России за колючей проволокой

ФОТО: EPA/Scanpix

В районе Перекопского перешейка на севере Крыма возвели и ввели в эксплуатацию пограничное заграждение. Об этом сообщили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ, передает РИА Новости.

На заграждении длиной более 60 километров размещено несколько сотен различных датчиков, оснащенных видеонаблюдением. Вибрационные датчики передают сигнал тревоги при подходе к границе, а радиолучевые помогают лучше осматривать местность с помощью режима ночного видения.

Разрабатывать сооружение начали еще в 2015 году. В ведомстве пояснили, что заграждение поможет препятствовать перемещению через границу оружия, боеприпасов, грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, а также нарушению пограничного режима.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Москва заявляла, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права. Многие страны назвали произошедшее аннексией и отказались признавать итоги референдума.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ