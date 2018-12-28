Пт, 28.12.2018
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В четверг в пожарах погибли два человека

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

В пожарах в минувшие сутки погибли два человека, пострадали еще четверо, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Один человек погиб в пожаре в Риге. В жилом доме на втором этаже горела мебель и бытовые предметы на площади 6 кв.м.

Около часа ночи возник пожар в Салацгривском крае, где в двухэтажном жилом доме горела квартира площадью 40 кв.м и крыша с чердаком над ней. До прибытия пожарных из здания эвакуировались девять человек. Два человека в пожаре пострадали, погиб один. Пожар был локализован в 4 часа, его тушение продолжается.

Два человека пострадали также в пожарах в Цесвайнском крае.

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