В четверг в пожарах погибли два человека

Один человек погиб в пожаре в Риге. В жилом доме на втором этаже горела мебель и бытовые предметы на площади 6 кв.м.

Около часа ночи возник пожар в Салацгривском крае, где в двухэтажном жилом доме горела квартира площадью 40 кв.м и крыша с чердаком над ней. До прибытия пожарных из здания эвакуировались девять человек. Два человека в пожаре пострадали, погиб один. Пожар был локализован в 4 часа, его тушение продолжается.