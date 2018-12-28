Полиция безопасности меняет название и логотип

Полиция безопасности (ПБ) с изменением названия на Службу государственной безопасности (СГБ) со следующего года будет использовать и другой логотип, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.
На новом логотипе изображен орел, а на груди орла - щит с тремя звездами, символизирующими ценности СГБ.
"Миссия СГБ состоит в защите Латвийского государства - его независимости, конституционного строя и территориальной целостности -от внешних и внутренних угроз. Все действия СГБ направлены на то, чтобы обеспечить безопасность государства и народа, что является основой развития Латвийского государства и благосостояния его населения", - заявили представители СГБ.
В октябре Сейм в окончательном чтении принял поправки об органах государственной безопасности, предусматривающие в числе прочего переименование ПБ. Цель поправок - ввести единое регулирование для всех трех латвийских служб безопасности (СГБ, Бюро по защите Сатверсме и Служба военной разведки и безопасности).