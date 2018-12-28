Полиция безопасности меняет название и логотип

"Миссия СГБ состоит в защите Латвийского государства - его независимости, конституционного строя и территориальной целостности -от внешних и внутренних угроз. Все действия СГБ направлены на то, чтобы обеспечить безопасность государства и народа, что является основой развития Латвийского государства и благосостояния его населения", - заявили представители СГБ.