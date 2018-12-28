Пт, 28.12.2018
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В Елгаве Новый год начнется на 25 минут позже полуночи

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Елгава

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Мероприятия в честь празднования Нового года в Елгаве начнутся 31 декабря в 23:30, а салют пройдет "по местному времени" - через 25 минут после полуночи, сообщает агентство ЛЕТА.

На острове Паста выступит рок-группа Līvi, которая будет радовать посетителей мероприятия на протяжении всего вечера до 1:30.

В свою очередь праздничный салют в Елгаве пройдет "по местному времени".

В самоуправлении пояснили, что Земля, крутясь вокруг собственной оси, в сутки делает один полный оборот, Латвию пересекают восемь меридианов, поэтому местное время отстает от среднего, принятого в стране.

Именно поэтому Новый год в Елгаве наступит "по местному времени" в 0:25, когда меридиан пересечет башню елгавской церкви Святой Троицы.

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