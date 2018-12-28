В Елгаве Новый год начнется на 25 минут позже полуночи
28 декабря 2018, 11:27
Мероприятия в честь празднования Нового года в Елгаве начнутся 31 декабря в 23:30, а салют пройдет "по местному времени" - через 25 минут после полуночи, сообщает агентство ЛЕТА.
На острове Паста выступит рок-группа Līvi, которая будет радовать посетителей мероприятия на протяжении всего вечера до 1:30.
В свою очередь праздничный салют в Елгаве пройдет "по местному времени".
В самоуправлении пояснили, что Земля, крутясь вокруг собственной оси, в сутки делает один полный оборот, Латвию пересекают восемь меридианов, поэтому местное время отстает от среднего, принятого в стране.
Именно поэтому Новый год в Елгаве наступит "по местному времени" в 0:25, когда меридиан пересечет башню елгавской церкви Святой Троицы.