Менеджер Хабиба: Нурмагомедов побьёт Фергюсона жёстче, чем Конора

Менеджер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился своим мнением о возможном поединке своего подопечного с американцем Тони Фергюсоном.
Первые слухи о возможном поединке Нурмагомедова и 24-летнего Фергюсона появились уже достаточно давно, но пока обе стороны так и не договорились о свтрече.
"Тони Фергюсон — невероятный боец. Но я считаю, что бой с ним станет для Хабиба одним из самых лёгких в карьере. Тони неаккуратный и медленный. Хабиб побьёт его даже жёстче, чем побил Конора Макгрегора. Этот бой случится, но пока я не могу вам сказать, когда это произойдёт», — сказал Абдель-Азиз изданию MMAJunkie.
Ранее руководство UFC четырежды пыталось организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но по разным причинам этот бой так и не состоялся.
Кроме того, Абдель-Азиз прокомментировал и возможный бой своего подопечного с американцем Флойдом Мейвезером. Он обвинил легендарного боксёра в том, что тот не хочет проводить бой с Хабибом по правилам смешанных единоборств и настаивает только на боксёрском поединке.
"У него недостаточно стальные яйца. Он не насколько крут, чтобы прийти в ММА и драться. Бокс – это недоспорт. ММА – это настоящий спорт для настоящих парней. Флойд на самом деле не боец, он просто спортсмен. А Хабиб – боец", - заявил Абдель-Азиз.
За время своей карьеры Нурмагомедов одержал 27 побед, 11 из которых в рамках организации UFC. Фергюсон провёл 27 боев и одержал 24 победы.