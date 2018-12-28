Менеджер Хабиба: Нурмагомедов побьёт Фергюсона жёстче, чем Конора

"Тони Фергюсон — невероятный боец. Но я считаю, что бой с ним станет для Хабиба одним из самых лёгких в карьере. Тони неаккуратный и медленный. Хабиб побьёт его даже жёстче, чем побил Конора Макгрегора. Этот бой случится, но пока я не могу вам сказать, когда это произойдёт», — сказал Абдель-Азиз изданию MMAJunkie.