В случае технических проблем государство будет лечить и незастрахованных лиц

Если в будущем году возникнут какие-либо технические проблемы, из-за которых невозможно будет установить страховой статус лица, государство оплатит этому лицу услуги здравоохранения независимо от того, застраховано ли оно. Об этом сообщила в пятницу журналистам директор Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Инга Милашевича.
Она пояснила, что в случае технических проблем с определением статуса лица медицинское учреждение должно предоставить ему услугу в соответствии с нынешним порядком, то есть ее оплатит государство. Врачу не придется выступать в роли "налогового инспектора".
Директор НСЗ сообщила, что больницы и другие медицинские учреждения информированы о новом порядке, а также о том, что в случае технических проблем ответственность за них должно брать на себя не медицинское учреждение, а государство.
С нового года те, кто не платит социальные взносы, больше не смогут бесплатно получать полную корзину оплачиваемых государством медицинских услуг.
Всем жителям Латвии, в том числе и тем, кто не платит социальные взносы, будет полагаться основная корзина услуг здравоохранения - неотложная медицинская помощь, услуги семейного врача, компенсируемые лекарства от психических заболеваний, сахарного диабета и инфекций, лечение от онкологических заболеваний, диагностика сердечно-сосудистых болезней и др.